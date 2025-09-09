Бывший СССР
Баку провел учения спецназа со страной НАТО

Minval: В Баку проходят учения спецназа Азербайджана, Турции и других стран
Алевтина Запольская
Фото: Umit Bektas / Reuters

В Баку начались учения спецназа Азербайджана, Турции и ряда других стран. Об этом сообщает Minval в своем Telegram-канале.

«В Баку проходят учения спецназа Азербайджана, Турции, Казахстана, Катара, Узбекистана и Пакистана», — сказано в публикации.

В августе стало известно об участии Вооруженных сил Азербайджана в учениях НАТО. Они проводились на территории Грузии и Турции.

Ранее в Белоруссии начались учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По данным РИА Новости, в маневрах участвуют более 2000 военнослужащих и 450 единиц боевой техники, включая 9 самолетов и 70 беспилотников.

