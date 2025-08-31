В Белоруссии начались учения ОДКБ

Страны ОДКБ начали военные учения в Белоруссии

Военные учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начались в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония открытия учений прошла в Витебске. По данным агентства, в маневрах участвуют более 2000 военнослужащих и 450 единиц боевой техники, включая 9 самолетов и 70 беспилотников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе страны из ОДКБ, заявил, что Ереван пытается вести разновекторную политику.