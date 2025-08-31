Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 31 августа 2025Бывший СССР

В Белоруссии начались учения ОДКБ

Страны ОДКБ начали военные учения в Белоруссии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Военные учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начались в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония открытия учений прошла в Витебске. По данным агентства, в маневрах участвуют более 2000 военнослужащих и 450 единиц боевой техники, включая 9 самолетов и 70 беспилотников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе страны из ОДКБ, заявил, что Ереван пытается вести разновекторную политику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный перечислил последствия для Украины после ракетного удара ВС России

    Стало известно об изменении планов Германии в отношении Украины

    В московской квартире женщина родила сына и выбросила его в унитаз

    Ушла из жизни участница Курской битвы Мария Колтакова

    В Белоруссии начались учения ОДКБ

    Стало известно о заходе разведгрупп ВС России в Димитров

    Власти Германии захотели ввести жесткие санкции против безработных

    В Болгарии заявили об отсутствии ресурсов для помощи Украине

    Егор Крид продемонстрировал страстный поцелуй на концерте 12+

    С опытным российским парашютистом произошла трагедия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости