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14:22, 5 августа 2025Бывший СССР

Армия Азербайджана приняла участие в учениях НАТО

Армия Азербайджана участвует в учениях НАТО в Грузии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: UB / JCS / Reuters

Армия Азербайджана участвует в многонациональных военных учениях НАТО Agile Spirit 2025 («Проворный дух», — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает Minval Politika в своем Telegram-канале.

Учения проводятся в Грузии и Турции. В них принимают участие военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.

«В качестве наблюдателей в учениях принимают участие высокопоставленные военнослужащие Министерства обороны Азербайджана» — передает Minval Politika.

Ранее стало известно, что учения Agile Spirit будут проводиться в Грузии с 25 июля по 6 августа. Сообщалось, что они направлены на «повышение уровня боеготовности сил обороны стран-участников, укрепление взаимодействия и оперативных возможностей».

ЖЗЛ
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