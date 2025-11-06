Бывший СССР
11:20, 6 ноября 2025

Алиев принял делегацию НАТО

Алиев принял делегацию стран НАТО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dmitry Astakhov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию стран НАТО. Об этом сообщает «Minval».

В состав делегации вошли постоянные представители Турции, Нидерландов, Северной Македонии, Греции, Венгрии, Черногории, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии и Испании при НАТО, а также заместители постоянных представителей США и Франции при альянсе. Собеседники высоко оценили вклад Вооруженных сил Азербайджана в операции «Решительная поддержка» в Афганистане. Также было отмечено, что военные республики стали последними военнослужащими, покинувшими Афганистан.

Делегаты затронули тему тесных дружеских отношений между Азербайджаном и членами альянса,а также обсудили перспективы сотрудничества.

Ранее Алиев предложил странам-участницам Организации тюркских государств провести военные учения в 2026 году. В организацию входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.

