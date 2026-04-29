19:34, 29 апреля 2026Интернет и СМИ

Признанный нежелательным комик сравнил отношение к женщинам в России и Европе

Комик Мирзализаде: В Европе от мужчин не требуют особого отношения к женщинам
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Канал Руслана Халитова / YouTube

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано нежелательным, сравнил отношение к женщинам в РФ и Европе. На эту тему он высказался в шоу «Низкие умы», выпуск которого доступен на YouTubе.

По мнению Мирзализаде, в России и странах СНГ женщинам присваивается «эфемерный» образ, а от мужчин зачастую требуют защищать противоположный пол. При этом комик добавил, что устал от таких взглядов. «Здесь, в Европе, никто от меня не просит как-то по-особенному к женщинам относиться», — заверил он.

Его соведущий и комик Павел Кривец в ответ в шутку призвал не считать, что в женщинах есть что-то особенное. «Как и в мужчинах нет абсолютно ничего [особенного]», — добавил он.

Ранее Мирзализаде рассказал, что его регулярно обвиняют в русофобии и антисемитизме. Комик пояснил, что получает такую критику в свой адрес из-за высказываний на политические темы.

