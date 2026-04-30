Рубль резко укрепился к одной из ключевых валют

Рубль на Мосбирже укрепился к юаню на 6,52 процента в апреле

В апреле 2026 года рубль резко укрепился к китайскому юаню, считающемуся одной из ключевых мировых валют. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржа).

По итогам торгов в четверг, 30 апреля, курс юаня составил примерно 10,98 рубля. Для сравнения, во вторник, 31 марта, котировки китайской валюты находились на уровне 11,74 рубля. Таким образом, за второй весенний месяц рубль укрепился к юаню на 6,52 процента, или на 76 копеек.

Одной из причин подобной динамики эксперты назвали сокращение российского импорта, значительная часть которого поступает из Китая. Дополнительным фактором укрепления директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко называл выгодные ставки на рублевые инвестиционные инструменты.

Впрочем, летом рубль, скорее всего, вновь начнет слабеть к основным мировым валютам, спрогнозировал инвестиционный стратег Александр Бахтин. К тому времени курс юаня может вновь достичь 12 рублей, полагает эксперт. Укреплению китайской валюты, отметил он, поспособствует ряд факторов, включая рост спроса россиян на поездки за рубеж и традиционное для этого времени года наращивание импорта.