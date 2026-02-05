Россия обратилась к ОБСЕ из-за дискриминации русскоязычных

Россия направила в ОБСЕ обращение о дискриминации русскоязычных жителей Латвии

Россия направила обращение в адрес верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам нацменьшинств и в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) организации в связи с дискриминацией русскоязычных жителей Латвии. Об этом сообщил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев, передает ТАСС.

«Призываем официальную Ригу проявить здравый смысл, а профильные исполнительные структуры ОБСЕ надлежащим образом отреагировать», — подчеркнул дипломат.

Волгарев раскрыл на заседании Постоянного совета ОБСЕ 5 февраля 2026 года обращения в адрес главы БДИПЧ Марии Телалиан и верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Кристофа Кампа. В ходе выступления российский представитель также высказался об антироссийском курсе стран Европейского союза (ЕС) и попытках государств — членов организации подорвать усилия по поиску долгосрочного и устойчивого мирного решения конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на недавнее предложение премьер-министра Латвии Эвики Силини и президента Эстонии Алара Кариса возобновить диалог ЕС и России. «Понять можно: под столом сидеть надоело», — высказалась дипломат.