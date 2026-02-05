Реклама

В МИД ответили на предложение Эстонии и Латвии возобновить переговоры ЕС и России

Захарова: Эстония и Латвия захотели за стол переговоров с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Эстонии и Латвии надоело «сидеть под столом». Так официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на недавнее предложение лидеров двух стран прибалтики возобновить диалог Европейского союза (ЕС) и России, передает РИА Новости.

«Все та же идея про "место за столом". Понять можно: под столом сидеть надоело», — заявила она.

Ранее появилась информация, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали инициативу по назначению европейского посланника для переговоров с Россией. Латвийский лидер отметила, что готова была бы выступить в этой роли.

4 февраля прошли переговоры России, Украины и США в Абу-Даби, они продолжатся 5 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал прошедшую встречу продуктивной и содержательной.

