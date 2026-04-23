Глава «Транснефти» прокомментировал ситуацию с поставками нефти из Казахстана

Токарев: Для поставок нефти из Казахстана есть много направлений

Для транспортировки нефти из Казахстана, поставки которой в направлении Германии через Россию прекратятся с 1 мая, есть много других направлений, и проблемы в этой сфере не предвидится. Комментарий президента «Транснефти» Николая Токарева по поводу сложившейся ситуации привел «Интерфакс».

«Тут проблем я не вижу, объемы не такие большие», — сказал топ-менеджер, отметив, что Казахстану доступен экспорт через КТК, Балтийское и Черное море.

На вопрос корреспондента о наличии возможности возобновления поставок казахстанского сырья по нефтепроводу «Дружба» в ФРГ Токарев ответил, что «в ближайшей перспективе» он такого решения не видит.

Ранее в четверг вице-премьер Александр Новак заявил, что казахстанская нефть, которая прокачивалась по «Дружбе» в Германию, с мая «в связи с техническими возможностями» будет направляться в другие свободные логистические направления. Зампред правительства уточнил, что переговоры об этом с Казахстаном велись на прошлой неделе.

Казахстан поставлял нефть в Германию с 2023 года. В 2025-м объем отправленного на НПЗ города Шведта составил 2,1 миллиона тонн, а в январе-марте текущего года показатель вырос вдвое, до 730 тысяч тонн.