Казахстан договорился с Россией о поставках нефти в Германию

Казахстан возмутился ростом цен на поставки нефти в Германию через Белоруссию

Россия и Казахстан договорились о транзитных поставках нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в Германию в 2024 году в объемах до 1,2 миллиона тонн в год. Об этом со ссылкой на сообщение Минэнерго Казахстана пишет «Интерфакс».

Вместе с тем Астана возмутилась решением Белоруссии резко поднять цены на такие поставки. В соответствии с договоренностями, объемы транзита не меняются, однако Минск хочет получать на 43 процента больше, чем в этом году.

Минэнерго Казахстана анонсировало переговоры по данному вопросу с Министерством экономики Белоруссии и концерном «Белнефтехим». В настоящее время транзит по территории России казахстанской нефти обходится в 1127,766 рубля за тонну, а по территории Белоруссии — в 455,94 рубля за тонну. Если повышение состоится, то объемы платежей почти сравняются.

В октябре немецкое издание Tagesschau, изучив исследование польского трубопроводного оператора Pern, пришло к выводу, что идущая по нефтепроводу «Дружба» казахстанская нефть может иметь российское происхождение.

Поставки нефти российских компаний по трубопроводу в Германию и Польшу заблокированы с июня 2023 году в рамках 11-го пакета санкций. Однако в реальности обе страны отказались от покупок гораздо раньше для снятия зависимости от поставок энергоресурсов из России.