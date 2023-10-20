В Германии заподозрили поставки российской нефти под видом казахстанской

Tagesschau: под видом казахстанской в ФРГ может поставляться нефть из России

Поступающая в Германию по нефтепроводу «Дружба» нефть может иметь российское происхождение. К такому выводу пришло издание Tagesschau, которое ссылается на исследование польского трубопроводного оператора Pern.

Изучение сырья, прокачиваемого через систему и добытого, по документам, в Казахстане, показало, что по химическому составу оно неотличимо от того, что поставлялась ранее. Кроме того, журналисты выяснили, что нефтяное месторождение, с которого официально идут поставки, частично принадлежит «Лукойлу».

Министерство экономики ФРГ не ответило на запрос, каким образом происходит проверка возможного получения Россией денег за поставку сырья. В связи с этим Анна-Майя Мертенс из Transparency International (организация признана нежелательной в России) считает достаточным набор доказательств для изучения роли Казахстана, которую тот, предположительно, играет в обходе антироссийских санкций.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу прекращены в связи с желанием стран снизить зависимость от энергоресурсов из России. В июне 2023 году этот маршрут заблокирован для российского сырья в рамках 11-го пакета санкций.

Между тем закупка казахстанской нефти и транспортировка по «Дружбе» имеет важное значение для Германии. В сентябре канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал расширить маршруты доставки сырой нефти из Казахстана, в том числе с использованием возможностей других среднеазиатских стран.