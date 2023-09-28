Германия нашла способ снизить зависимость от российских энергоресурсов

Шольц: Казахстан поможет ФРГ снизить зависимость от российских энергоресурсов

Власти Германии рассматривают Казахстан в качестве важного торгового партнера и помощника в вопросе снижения зависимости от поставок российских энергоресурсов. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит ТАСС.

Снижение зависимости Германии от импорта российских энергоресурсов планируется осуществить за счет расширения маршрутов доставки сырой нефти из Казахстана. Канцлер выразил надежду, что власти среднеазиатской страны помогут ему в этом вопросе.

Кроме того, он поблагодарил руководство Казахстана за его содействие ЕС в проведении политики соблюдения действующих международных санкций в отношении России. «Хорошо и полезно то, что правительство Казахстана поддерживает нас в усилиях по недопущению обхода санкций и приняло активные меры противодействия (обходу ограничений — прим. "Ленты.ру")», — заключил Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

16 марта канцлер ФРГ призвал сделать невозможным обход санкций Евросоюза против России. В противном случае усилия властей ЕС по сдерживанию РФ станут бессмысленными. Тогда Шольц подчеркнул, что европейские власти продолжат наращивать санкционное давление на Россию с целью дальнейшего перекрытия возможности обхода ограничений через третьи страны.