Шольц подтвердил намерения ФРГ по антироссийским санкциям

Канцлер ФРГ Шольц призвал сделать невозможным обход санкций Евросоюза против России

Крайне необходимо закрыть все возможности для обхода антироссийских санкций, которые ранее были введены Евросоюзом (ЕС). Намерения Берлина касательно Москвы подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге, сообщает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что возможность обхода санкций через третьи страны делает усилия ЕС бессмысленными, поэтому нужно тщательно проработать все варианты на ближайшем заседании Евросовета 23-24 марта.

«И мы продолжим наше санкционное давление», — заключил канцлер, напомнив про недавний, десятый пакет санкций.

Ранее Евросоюз ввел в действие свое решение об очередном полугодовом продлении антироссийского санкционного списка. Более того, Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года, ограничительные меры, направленные против Москвы. Речь идет о действии рестрикций против около 1,5 тысячи граждан и 205 юридических лиц.