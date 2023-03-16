Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 16 марта 2023Мир

Шольц подтвердил намерения ФРГ по антироссийским санкциям

Канцлер ФРГ Шольц призвал сделать невозможным обход санкций Евросоюза против России

Фото: Christian Mang / Reuters

Крайне необходимо закрыть все возможности для обхода антироссийских санкций, которые ранее были введены Евросоюзом (ЕС). Намерения Берлина касательно Москвы подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге, сообщает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что возможность обхода санкций через третьи страны делает усилия ЕС бессмысленными, поэтому нужно тщательно проработать все варианты на ближайшем заседании Евросовета 23-24 марта.

«И мы продолжим наше санкционное давление», — заключил канцлер, напомнив про недавний, десятый пакет санкций.

Ранее Евросоюз ввел в действие свое решение об очередном полугодовом продлении антироссийского санкционного списка. Более того, Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года, ограничительные меры, направленные против Москвы. Речь идет о действии рестрикций против около 1,5 тысячи граждан и 205 юридических лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пентагон опубликовал видео инцидента с беспилотником
Бесплодие вылечили с помощью снижения уровня холестерина
Российские истребители уничтожили в воздушном бою в ЛНР украинский МиГ-29
Российские войска уничтожили украинские «Грады» на херсонском направлении
Минобороны назвало суточные потери ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны отчиталось о боевых действиях на двух направлениях
Минобороны заявило об уничтожении почти 300 бойцов ВСУ на одном направлении
Менеджер пристыдила россиянку за шорты на собеседовании и вызвала споры в сети
Тренер посоветовал простые упражнения для офисных работников
Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на взносы в бюджет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.