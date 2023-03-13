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17:19, 13 марта 2023Мир

ЕС на полгода продлил санкции против России

ЕС на полгода продлил санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) объявил о продлении на полгода действия санкций против России, введенных из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года ограничительные меры, направленные против ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — сказано в сообщении. Уточняется, что речь идет о действии рестрикций против около 1500 граждан и 205 юридических лиц.

Действие европейских ограничений против Москвы истекало 15 марта.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза почти не осталось опций для новых санкций против России, так как все санкционные инструменты уже исчерпаны. Он подчеркнул, что в дальнейшем объединение сосредоточится на помощи Украине.

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Виктория Кондратьева
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