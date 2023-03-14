Евросоюз утвердил продление санкций против России, исключив из списка Стремоусова

Евросоюз (ЕС) ввел в действие свое решение об очередном полугодовом продлении антироссийского санкционного списка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС.

В документе говорится, что из-за продолжающейся на Украине специальной военной операции (СВО) решение об ограничительных мерах против российских физлиц и юрлиц следует утвердить еще на шесть месяцев. При этом авторы санкций удалили из него погибшего заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Кроме того, из перечня исключены умершие депутат Госдумы Николай Петрунин и глава «Комсомольской правды» Николай Сунгоркин.

Ранее Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года, ограничительные меры, направленные против Москвы. Речь идет о действии рестрикций против около 1,5 тысячи граждан и 205 юридических лиц.