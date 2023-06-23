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11:24, 23 июня 2023Экономика

Запрет Евросоюза на поставки российской нефти по «Дружбе» вступил в силу

Евросоюз запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в ФРГ и Польшу

Фото: David W Cerny / Reuters

Новый 11-й пакет антироссийских санкций вступил в силу. Так, с 23 июня начинает действовать запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом заявил Совет Евросоюза в пресс-релизе на своем сайте.

В то же время санкции не затронут нефть, произведенную в Казахстане или других странах. Эти государства смогут продолжать поставлять топливо через Россию в ЕС по «Дружбе».

Меры из нового пакета санкций направлены против обхода ранее введенных ограничений. В частности, ЕС запрещает перевозку грузов в регион прицепами, зарегистрированными в России. Кроме того, судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, с 23 июня запрещается заходить в порты Евросоюза.

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    Мария Грушко
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