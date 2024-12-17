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17:14, 17 декабря 2024Экономика

Возможный сменщик Шольца на посту канцлера ФРГ предложил сэкономить на соцрасходах

Bloomberg: лидирующий среди кандидатов в канцлеры Мерц хочет урезать соцрасходы
Дмитрий Воронин
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лидирующий среди кандидатов на пост канцлера перед запланированными на февраль 2025 года выборами в Германии лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил сократить на 100 миллиардов евро расходы на миграцию и социальные нужды, чтобы исправить финансовое положение страны. Об этом пишет Bloomberg.

Как следует из публикации, такие инициативы подчеркивают резкий контраст политики возможного сменщика Олафа Шольца, который «избежал сокращения социального обеспечения, несмотря на огромные затраты для налогоплательщиков».

Досрочные выборы в Германии состоятся на фоне экономического кризиса, связанного в том числе с сокращением экспорта и высокими ценами на энергоносители в отказавшейся от поставок российского газа стране.

Мерц критикует действующие власти за положение дел в экономике, обвиняя их в оставлении без внимания усиления оттока капитала. Сам он планирует снизить ставку корпоративного налога до 25 процентов, но отмечает, что не обещает скорых улучшений.

В контексте инициативы о сокращении расходов на мигрантов политик призвал вернуть на родину безработных сирийцев, проживающих в ФРГ. По его словам, это в основном молодые люди.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости направить часть пенсий и соцвыплат в Европе на производство оружия. Он уточнил, что для достижения запланированного уровня военных расходов стран альянса нужно пересмотреть траты в указанной сфере, на которые сейчас идет каждый четвертый евро.

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