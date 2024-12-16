Кандидат в канцлеры Германии призвал вернуть безработных сирийцев на родину

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц призвал вернуть безработных граждан Сирии на родину

Кандидат на пост канцлера Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц призвал вернуть на родину безработных сирийцев, проживающих в ФРГ. Об этом сообщает ARD.

«Две трети [граждан Сирии, проживающих в Германии,] не работают, это в основном молодые люди, и многие из них могли бы вернуться», — заявил Мерц, призвав реализовать возвращение эту инициативу.

По словам кандидата на пост канцлера, трудоустроенные и интегрированные в общество сирийцы могут остаться в Германии, и страна «зависит от таких сограждан». При этом Мерц не назвал конкретных сроков возвращения в Сирию неработающих мигрантов.

Кроме того, политик призвал прекратить приток беженцев из Сирии и отказывать им в пересечении границы ФРГ. По его словам, пребывающие в стране сирийцы «могут быть членами ополчения [экс-президента Сирии Башара] Асада, которых нельзя допускать в Германию».

Ранее с призывом вернуть сирийцев на родину выступил зампредседателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.