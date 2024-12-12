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17:43, 12 декабря 2024Мир

Генсек НАТО призвал направить часть пенсий и соцвыплат на производство оружия

Рютте призвал направить часть пенсий и соцвыплат в Европе на производство оружия
Семен Александров (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые призвал направить часть пенсий и соцвыплат в Европе на производство оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что военные расходы стран НАТО должны превысить 3 процента ВВП.

По его словам, европейские страны тратят четверть своих средств на пенсии и соцвыплаты, а нужно лишь использовать их часть для строительства сильной обороны альянса.

Ранее The Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что в НАТО начались обсуждения о необходимости стран — участниц альянса повысить траты на оборону военного блока до 3 процентов от ВВП. Отчасти это связано с ожиданием возвращения Дональда Трампа на пост президента США. По информации газеты, новые обязательства будут официально согласованы на саммите НАТО в 2025 году.

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