Крупнейшая экономика Европы столкнулась с беспрецедентным оттоком капитала

Глава ХДС Мерц: отток капитала из Германии идет в беспрецедентных масштабах

Крупнейшая экономика Европы столкнулась с усилением оттока средств. Об этом глава оппозиционной партии Германии Христиано-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью газете Tagesspiegel.

Политик назвал экономику ФРГ сильной, однако отметил явные слабые стороны, остающиеся без внимания канцлера Олафа Шольца. В частности, он рассказал, что в Германии отток капитала идет «в беспрецедентных масштабах».

По словам Мерца, ФРГ необходимо провести реформы, которые бы улучшили климат для предприятий. Он также подчеркнул, что «психологически мы, вероятно, находимся в худшем состоянии, чем экономика».

Ранее автор экономического отдела Bloomberg Мартин Адеммер заявил, что экономика Германии стала «подавать признаки жизни» после рецессии и почти нулевого роста. Ярче всего это проявляется в секторе туризма, гостиничного бизнеса и услуг, а в промышленной сфере процессы идут медленнее, отметил он.

