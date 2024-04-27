Экономику Германии назвали «подающей признаки жизни»

Bloomberg: экономика Германии стала «подавать признаки жизни» после рецессии

Экономика Германии стала «подавать признаки жизни» после рецессии и почти нулевого роста. Она находится на пути к восстановлению, приводит Bloomberg слова автора экономического отдела издания Мартина Адеммера.

Немецкая экономика растет, и ярче всего это проявляется в секторе туризма, гостиничного бизнеса и услуг. В промышленной сфере эти процессы идут медленнее.

По словам экономиста банка HSBC Ани Хайманн, потребители стали более уверенно смотреть в будущее, что повлияло на их отношение к покупкам. Однако ждать резкого экономического подъема не стоит, предупредила она.

Ранее Бундесбанк сообщил, что не видит признаков устойчивого развития экономики Германии. Согласно оценке немецкого регулятора, дальнейшие перспективы ВВП страны все еще остаются туманными. Росту инвестиционной активности в стране препятствуют высокие процентные ставки и общая политическая неопределенность. Тем не менее, рецессии в январе-марте экономике ФРГ удалось избежать.

