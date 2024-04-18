Перспективы крупнейшей экономики Европы оценили

В Бундесбанке не увидели признаков устойчивого развития экономики Германии

В настоящее время признаков устойчивого развития экономики Германии, считающейся крупнейшей в Европе, нет. Дальнейшие перспективы ВВП ФРГ по-прежнему остаются неясными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Бундесбанка.

В то же время в немецком регуляторе отметили, что экономике страны удалось избежать рецессии в первом квартале 2024 года. Это было обусловлено незначительным восстановлением в ключевых промышленных отраслях, а также увеличением экспорта товаров.

Несмотря на это, в Бундесбанке заявили, что говорить о полном восстановлении экономики ФРГ после затяжного кризиса пока преждевременно. Инвестиционную активность в ФРГ по-прежнему сдерживают высокие процентные ставки и общая политическая неопределенность. «Экономика Германии несколько улучшилась, но полное восстановление еще не гарантировано», — заключается в ежемесячном отчете регулятора.

Ранее в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявили о замедлении темпов роста ВВП стран «Большой двадцатки» (G20) до 0,7 процента по итогам четвертого квартала 2023 года. При этом ситуация в экономиках входящих в группу государств оказалась неоднородной. Так, ВВП Германии и Великобритании за этот период времени сократились на 0,3 процента каждый, в то время как экономики Канады, Японии и Турции, напротив, увеличились на 0,1; 0,8 и 1 процент соответственно.