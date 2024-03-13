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15:54, 13 марта 2024Экономика

Рост ВВП стран «Большой двадцатки» замедлился

ОЭСР: рост ВВП стран G20 замедлился до 0,7 % в четвертом квартале 2023 года

Фото: Aly Song / Reuters

По итогам четвертого квартала 2023 года рост ВВП стран «Большой двадцатки», куда входит в том числе Россия, замедлился до 0,7 процента в сравнении с показателем предыдущих трех месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В третьем квартале рост экономик стран G20 составил 0,8 процента. Таким образом, ближе к концу 2023 года темпы увеличения ВВП государств «Большой двадцатки» замедлились на 0,1 процентного пункта (п.п.). В годовом выражении экономика стран G20 увеличилась на 3,2 процента против 3 процентов в третьем квартале.

При этом ситуация в экономиках стран G20 в четвертом квартале была неоднородной. Если ВВП Канады, Японии и Турции увеличились на 0,1, 0,8 и 1 процент соответственно, то валовой продукт Германии и Великобритании продемонстрировал противоположную динамику и сократился на 0,3 процента каждый.

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В свою очередь, темпы роста ВВП Китая, США и Мексики замедлились до 1, 0,8 и 0,1 процента. Для сравнения, в третьем квартале экономический прирост в этих странах фиксировался на уровнях в 1,5, 1,2 и 1,1 процента. Что касается данных по российскому ВВП, то изменения его динамики в ОЭСР не учитывают с конца 2021 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об ускорении темпов роста национальной экономики до 4,6 процента в годовом выражении по итогам января. В 2023 году, согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), ВВП РФ увеличился на 3,6 процента.

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      Анатолий Акулов
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