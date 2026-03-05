Парламент Германии одобрил ужесточение правил выдачи пособий по безработице

Бундестаг одобрил проект ужесточения правил выдачи пособий по безработице

Немецкий парламента 321 голосом при 268 против одобрил правительственный законопроект, реформирующий систему выплат пособий по безработице в Германии путем ужесточения правил их выдачи. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ поддержали представители правящей коалиции, в которую входят блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а оппозиция проголосовала против.

Согласно новым правилам пособия по безработице Bürgergeld будут преобразованы в так называемое базовое пособие Grundsicherung, за счет чего получателей соцпомощи начнут активнее стимулировать к трудоустройству за счет вопросов, касающихся аренды жилья, средств на жизнь и санкций за уклонение от трудоустройства. Так, если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости, теперь это обернется для него значительным снижением выплат или их потерей.

Инициатива, связанная с ограничениями в сфере соцпомощи, идет в русле подхода, о котором в течение последнего года регулярно говорит канцлер ФРГ Фридрих Мерц. В частности, он предупреждал, что в стране больше не могут позволить себе финансировать социальное государство, призывал немцев больше работать, подчеркивая, что при нынешнем балансе между трудом и личной жизнью «процветание сохранить не удастся». Недавний рост безработицы в стране до самого высокого за 12 лет уровня немецкий лидер назвал «тревожным сигналом».