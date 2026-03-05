Реклама

Экономика
20:33, 5 марта 2026Экономика

Парламент Германии одобрил ужесточение правил выдачи пособий по безработице

Дмитрий Воронин

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Немецкий парламента 321 голосом при 268 против одобрил правительственный законопроект, реформирующий систему выплат пособий по безработице в Германии путем ужесточения правил их выдачи. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ поддержали представители правящей коалиции, в которую входят блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а оппозиция проголосовала против.

Согласно новым правилам пособия по безработице Bürgergeld будут преобразованы в так называемое базовое пособие Grundsicherung, за счет чего получателей соцпомощи начнут активнее стимулировать к трудоустройству за счет вопросов, касающихся аренды жилья, средств на жизнь и санкций за уклонение от трудоустройства. Так, если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости, теперь это обернется для него значительным снижением выплат или их потерей.

Инициатива, связанная с ограничениями в сфере соцпомощи, идет в русле подхода, о котором в течение последнего года регулярно говорит канцлер ФРГ Фридрих Мерц. В частности, он предупреждал, что в стране больше не могут позволить себе финансировать социальное государство, призывал немцев больше работать, подчеркивая, что при нынешнем балансе между трудом и личной жизнью «процветание сохранить не удастся». Недавний рост безработицы в стране до самого высокого за 12 лет уровня немецкий лидер назвал «тревожным сигналом».

