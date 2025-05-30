Туристы устроили мальчишник в самолете, курили в салоне и оскорбляли стюардесс

Шестеро британцев устроили мальчишник в самолете и сорвали рейс в Марокко

Шестеро мужчин устроили мальчишник в самолете во время полета в небе и сорвали рейс в Марокко. Подробности инцидента рассказывает издание What's The Jam.

По данным источника, 19 мая рейс из Лондона в Марракеш был перенаправлен на временную остановку в аэропорт Фару, Португалия, из-за неадекватного поведения группы британцев. «Четверо друзей были раздражены тем, что двое их приятелей испортили им поездку. Туристы курили в салоне и в туалете, выпивали и оскорбляли стюардесс», — рассказал очевидец событий Аррон Дэвис.

Персонал авиакомпании EasyJet шесть раз предупредил путешественников, прежде чем принял радикальные меры. На остановке в Фару дебоширов уже ждали восемь полицейских. «Один мужчина остался сидеть на своем месте, но его вывели сотрудники полиции», — отметил Дэвис. После остановки самолет продолжил рейс в Марокко.

Ранее полицейские сняли с рейса пьяную женщину и избили ее во время ареста. Пассажиры, летевшие с туристкой, рассказали, что она приставала к окружающим людям и угрожала, что забьет их стеклянной бутылкой из-под вина.