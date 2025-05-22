Полицейские сняли буйную пассажирку с рейса, избили ее и попали на видео

DM: Пьяную пассажирку сняли с рейса в Шотландию и избили сотрудники полиции

Полицейские сняли пьяную женщину с рейса, на котором она приставала к другим пассажирам, и избили ее во время ареста. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail (DM).

На кадрах видно, как пассажирку выводят из самолета несколько сотрудников полиции. Затем ее сопровождают в автобус аэропорта, где буйная женщина в наручниках отбивается от двух офицеров, а затем один из них бьет ее в живот.

Уточняется, что инцидент произошел 18 мая на рейсе с испанского острова Тенерифе в Прествик, Шотландия. Из-за поведения дебоширки самолет перенаправили в ближайший аэропорт Фаро, Португалия.

«Она была пьяна, курила в проходе и нападала на всех. Вставала на сиденья, снимала с людей наушники и разговаривала с ними, угрожая бомбой, а также заявила, что забьет людей стеклянной бутылкой из-под вина», — сообщила одна из пассажирок рейса.

По ее словам, в автобусе бунтарка стала еще более агрессивной. «Она пиналась, била и плевала в охранников и в стеклянные двери. У них не было другого выхода, кроме как повалить ее на землю», — пояснила она.

Ранее буйные европейцы попали на видео во время рейса на популярный курорт Испании. Пьяные мужчины и женщины устроили вечеринку прямо на борту самолета.