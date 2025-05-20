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19:03, 20 мая 2025Путешествия

Европейцы устроили пьяную вечеринку на борту самолета и попали на видео

Daily Mail: Испанка выложила видео с буйными британцами на рейсе до Ибицы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Буйные европейцы попали на видео во время рейса на популярный курорт Испании, они устроили пьяную вечеринку прямо на борту самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

Испанка, Эрика Баррахина, сняла двухчасовой полет из британского города Лутона до Ибицы. На кадрах видно, как пьяные мужчины и женщины свистят и кричат со своих мест, размахивая руками. Женщина выложила видео в сеть и назвала британцев «дикими животными».

«Все стоят, кричат, парни бьют друг друга, пьют алкоголь одну бутылку за другой и мешают стюардессам выполнять свою работу. Это был действительно дикий 2,5-часовой полет», — добавила она.

Уточняется, что жители Балеарских островов, в число которых входит Ибица, собираются провести акцию протеста против массового туризма 15 июня. «Мы не хотим, чтобы на Ибице был такой вид туризма, они должны оставаться дома», — отметила Баррахина.

Ранее тысячи жителей Канарских островов, Барселоны, Валенсии и Мадрида вышли на улицы с лозунгами против туристов. Отдыхающим в это время пришлось прятаться в своих номерах.

Вот это да!
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