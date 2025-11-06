Интернет и СМИ
Гоблин дал совет по знакомству с женщинами

Блогер Пучков заявил, что при знакомстве с женщиной нужно быть веселым
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, дал совет по тому, как знакомиться с женщиной. Рекомендации он озвучил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Общение с девчонками — оно незатейливо. Как со всеми людьми. Будь веселый перво-наперво, располагай к себе (...) Ты пошутишь — тебе в ответ пошутят, это хорошо», — заявил Пучков. Он добавил, что при встрече с девушкой не нужно быть настойчивым и назойливым, а также не следует конфликтовать с ней и учить ее жизни.

Блогер подчеркнул, что в общении с противоположным полом мужчинам надо быть легкими и более бодрыми.

Ранее переводчик заступился на россиян, которые празднуют Хеллоуин. Пучков сравнил его с маскарадом и призвал не критиковать тех, кто решил отметить этот праздник.

