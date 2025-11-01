Гоблин заступился за празднующих Хеллоуин россиян

Пучков сравнил Хеллоуин с маскарадом и заступился за празднующих его россиян

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заступился за россиян, отмечающих Хеллоуин. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна во «ВКонтакте», он сравнил этот праздник с маскарадом.

«Есть же традиция неких маскарадов. Интересные наряды, скрытое лицо, таинственные незнакомцы и всякое такое. Это плохо, что ли? (...) В моем понимании Хеллоуин — это тот же самый маскарад», — заявил Пучков. Он добавил, что традиция этого праздника ходить в гости и требовать угощения похожа на колядование.

Блогер также указал, что в Россию из-за рубежа пришло много разных явлений, в том числе праздников. Кроме того, он обратил внимание на то, что Хеллоуин в России не отмечается повсеместно.

«На мой взгляд, если этот праздник не организуют на федеральных каналах, завлекая все население страны... Нет такого? Нет. Тогда, как говорится, "не мешайте нам развлекаться и веселиться"», — сказал Гоблин.

