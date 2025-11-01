Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:44, 1 ноября 2025Интернет и СМИ

Гоблин заступился за празднующих Хеллоуин россиян

Пучков сравнил Хеллоуин с маскарадом и заступился за празднующих его россиян
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заступился за россиян, отмечающих Хеллоуин. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна во «ВКонтакте», он сравнил этот праздник с маскарадом.

«Есть же традиция неких маскарадов. Интересные наряды, скрытое лицо, таинственные незнакомцы и всякое такое. Это плохо, что ли? (...) В моем понимании Хеллоуин — это тот же самый маскарад», — заявил Пучков. Он добавил, что традиция этого праздника ходить в гости и требовать угощения похожа на колядование.

Материалы по теме:
31 октября: какой праздник отмечают в России и мире какой праздник сегодня отмечают в России и мире
31 октября: какой праздник отмечают в России и мирекакой праздник сегодня отмечают в России и мире
31 октября 2025
Велесова ночь в 2025 году. Что это и как отмечают славянский Хеллоуин?
Велесова ночь в 2025 году.Что это и как отмечают славянский Хеллоуин?
14 апреля 2025

Блогер также указал, что в Россию из-за рубежа пришло много разных явлений, в том числе праздников. Кроме того, он обратил внимание на то, что Хеллоуин в России не отмечается повсеместно.

«На мой взгляд, если этот праздник не организуют на федеральных каналах, завлекая все население страны... Нет такого? Нет. Тогда, как говорится, "не мешайте нам развлекаться и веселиться"», — сказал Гоблин.

Ранее сообщалось, что Пучков призвал Россию перенять опыт США в миграционной политике. Блогер положительно оценил систему рабочих виз в Америке.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    Наследник из царской России получил в одной стране виллу за миллиарды долларов

    Увеличение денежной массы в экономике России опровергли

    Россиянин выиграл в лотерее 10 миллионов рублей

    Москвичам пообещали ненормальную погоду

    В России бодибилдер в одних плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео

    Россиянке удалось вернуть с Филиппин трех внуков

    Российский «КУБ» «подружили» с разведывательным «СКАТом»

    В Европе признали трудности с переброской техники на Украину

    Шэрон Стоун защитила скандальное видео Сидни Суини с джинсами фразой «трудно быть горячей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости