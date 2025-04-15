Трамп устроит масштабную отмену федеральных законов

NYT: Администрация Трампа упразднит ряд законов, регулирующих бизнес и ведомства

Администрация президента США Дональда Трампа разработала стратегию, направленную на быстрое и необратимое упразднение ряда федеральных нормативных актов, регулирующих деятельность бизнеса и государственных ведомств. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа разработала стратегию, чтобы кардинально, быстро и навсегда уничтожить нормативные акты», — сказано в публикации.

Отмечается, что речь идет о сотнях законах, охватывающих работу более 400 ведомств — от санитарного контроля до авиации. При этом Трамп и его союзники намерены воспользоваться прецедентами решений Верховного суда, чтобы обойти традиционные длительные процедуры отмены и упразднить действующие законы.

Ранее конгрессмен-демократ от штата Калифорния Ро Ханна заявил, что администрации президента США Дональда Трампа не хватает понимания экономики XXI века.