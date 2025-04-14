В Конгрессе США посоветовали Трампу подучить экономику

Конгрессмен Ханна: Администрации Трампа нужно понимание экономики XXI века

Администрации президента США Дональда Трампа не хватает понимания экономики XXI века. Об этом заявил конгрессмен-демократ от штата Калифорния Ро Ханна в эфире телеканала CBS News.

«Я понимаю, что у них политика Мак-Кинли XIX века, но им нужно понимание экономики XXI века»,— сказал политик.

Он также подчеркнул, что инициатива Белого дома по развитию внутреннего производства уже терпит неудачу. В качестве примера Ханна привел решение администрации освободить смартфоны и компьютеры от действия тарифов.

Ранее стало известно, что администрация Трампа исключила смартфоны и ряд другой техники из перечня товаров, подпадающих под тарифные ограничения. До этого глава министерства коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что введенные американским лидером пошлины способны привести к гуманитарному кризису.