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08:48, 14 апреля 2025Мир

В Конгрессе США посоветовали Трампу подучить экономику

Конгрессмен Ханна: Администрации Трампа нужно понимание экономики XXI века
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Администрации президента США Дональда Трампа не хватает понимания экономики XXI века. Об этом заявил конгрессмен-демократ от штата Калифорния Ро Ханна в эфире телеканала CBS News.

«Я понимаю, что у них политика Мак-Кинли XIX века, но им нужно понимание экономики XXI века»,— сказал политик.

Он также подчеркнул, что инициатива Белого дома по развитию внутреннего производства уже терпит неудачу. В качестве примера Ханна привел решение администрации освободить смартфоны и компьютеры от действия тарифов.

Ранее стало известно, что администрация Трампа исключила смартфоны и ряд другой техники из перечня товаров, подпадающих под тарифные ограничения. До этого глава министерства коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что введенные американским лидером пошлины способны привести к гуманитарному кризису.

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