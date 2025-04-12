Трамп передумал вводить пошлины на смартфоны

Bloomberg: Трамп отменил пошлины на смартфоны и электронику, ввозимые в США

Администрация президента США Дональда Трампа исключила смартфоны и ряд другой техники из списка товаров, попадающих в список пошлин. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается в публикации, речь идет о пошлинах в размере 125 процентов на товары из Китая, а также 10-процентного базового тарифа. Они не коснуться ноутбуков, жестких дисков и оборудования для производства полупроводников.

Мера, как отмечают эксперты, может быть временной, так как исключения сделали из-за первоначального распоряжения, которое предполагает введение новых, более низких тарифов. Решение защитит потребителей от роста цен и обеспечит выгоду таким компаниям, как Apple и Samsung.

Ранее глава министерства коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что введенные Трампом пошлины способны привести к гуманитарному кризису. Огромный ущерб, по его словам, также будет нанесен наименее развитым государствам.