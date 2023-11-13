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11:45, 13 ноября 2023Интернет и СМИ

Мизулина попросила МВД проверить Эдварда Била и Гусейна Гасанова

Глава ЛБИ Мизулина попросила МВД проверить Била и Гасанова на мошенничество

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила в Telegram, что организация попросила МВД проверить нескольких популярных российских блогеров и коучей на предмет мошенничества.

В число блогеров, чью деятельность Лига безопасного интернета попросила проверить, вошли Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев и Гусейн Гасанов. По мнению Мизулиной, они могли использовать в своей работе такой же сценарий, как и задержанный ранее блогер Аяз Шабутдинов.

Глава организации уточнила, что ЛБИ обратилась в Главное управление МВД России по Москве после того, как получила множество жалоб на этих блогеров. По словам Мизулиной, авторы этих жалоб пострадали «от незаконной деятельности лиц по хищению денежных средств у людей путем обмана и злоупотребления доверием».

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Ранее Мизулина прокомментировала задержание Шабутдинова. Она заявила, что ждала этого с апреля 2023 года. Также она предположила, что за подобную деятельность будут задержаны и другие блогеры.

Шабутдинова задержали 3 ноября, его подозревают в мошенничестве. Как считает следствие, блогер и его партнеры из корыстных побуждений создавали ложное впечатление о возможности начать успешный бизнес после прохождения их образовательных программ. Его отправили в СИЗО до 16 декабря.

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