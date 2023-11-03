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14:40, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

Мизулина прокомментировала задержание блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что ждала задержания Шабутдинова с апреля 2023 года

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала задержание блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Пост на эту тему она опубликовала в Telegram.

«Задержание инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ждали, честно говоря, очень длительное время — примерно с апреля этого года. Человек долгое время занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов», — заявила глава ЛБИ. Мизулина добавила, что по этой причине действия блогера не могли пройти мимо правоохранительных органов. «Думаю, что он не последний, кто был задержан или будет задержан за такого рода деятельность», — отметила она.

Мизулина также сравнила Шабутдинова с автором «Марафона желаний» Еленой Блиновской, задержанной в апреле 2023 года. «Это, наверное, самый крупный инфомошенник в нашей стране наравне с Блиновской», — отметила она и добавила, что в ЛБИ обращалось много россиян, которые считают себя пострадавшими в результате мошеннических действий Шабутдинова.

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Ранее в пятницу, 3 ноября, стало известно, что ФСБ задержала Шабутдинова по подозрению в мошенничестве. Он вернулся в Москву из-за границы и поехал в арендованные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Дело связано с продажей образовательных курсов. 3 ноября блогер планировал запустить еще один курс, обещая научить каждого зарабатывать миллионы. Позже задержание связали также с вопросами по налогам.

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      Олег Давыдов
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