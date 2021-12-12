Мизулина узнала о передаче Моргенштерну «файлов с темами» из-за рубежа

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина назвала российского рэпера Моргенштерна проектом Запада и обвинила его в получении иностранного финансирования. Об этом политик заявила в интервью журналисту Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

По словам политика, артист, как и ряд других деятелей культуры, получает из-за рубежа денежные средства и «файлы» с указаниями тематик, которые нужно затрагивать в песнях. «Это определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент — ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно, — связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и победобесием — отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне», — уточнила она.

Мизулина указала, что узнала о зарубежных доходах Моргенштерна из открытой информации в СМИ. О каких именно источниках идет речь, она не уточнила. Политик подчеркнула, что вина артистов в данном случае заключается в оправдании действий, связанных с употреблением наркотиков.

Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал, что Арбитражный суд Москвы привлек музыканта в качестве третьего лица по иску Альфа-банка к Федеральной антимонопольной службе России (ФАС). Он отметил, что хип-хоп-артиста привлекли к производству судебного дела из-за ролика «Клип за 10 лямов», который тот снял для Альфа-банка. В ФАС заключили, что видео нарушает закон «О рекламе».