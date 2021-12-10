Адвокат Моргенштерна рассказал о судебном деле с участием рэпера

Арбитражный суд Москвы привлек рэпера Моргенштерна в качестве третьего лица по иску Альфа-банка к Федеральной антимонопольной службе России (ФАС). Об этом рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru».

Жорин отметил, что хип-хоп-артиста привлекли к производству судебного дела из-за ролика «Клип за 10 лямов», который тот снял для Альфа-банка. В ФАС заключили, что видео нарушает закон «О рекламе».

«Ответчиком его не привлекают. Третьим лицом он является, поскольку производство по делу касается его клипа. Подробности этого дела я комментировать не уполномочен», — заявил юрист. Известно, что первое слушание с участием музыканта назначено на январь 2022 года.

ФАС заподозрила Альфа-банк и рэпера Моргенштерна в нарушении требований закона «О рекламе» и возбудила против них дело в феврале 2021 года. Причиной стало видео «Клип за 10 лямов», опубликованное хип-хоп-артистом в ноябре 2020 года.

В заявлении о возбуждении дела говорилось, что в ФАС поступили обращения граждан с претензиями к ролику о банке. В частности, зрители обратили внимание на «непристойный» образ девушек, которые снимались в клипе, и пожаловались на то, что Моргенштерн в кадре пил алкоголь. Согласно российскому законодательству, потребление алкогольной продукции в рекламе запрещено.