В Госдуме оценили опасность нашумевшего движения подростков

Депутат Метелев усомнился в связи с преступным миром нашумевшего движения подростков

Нашумевшее в России движение «ЧВК Редан» вряд ли имеет отношение к преступному миру, считает председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. В разговоре с «Лентой.ру» депутат оценил опасность этого сообщества подростков и рассказал о планах встретиться с его представителями.

Связаны ли «ЧВК Редан» с преступным миром?

Как рассказал Артем Метелев, с ним связались несколько членов «ЧВК Редан», которые призвали не вносить организацию в список запрещенных. Они отметили, что выступают против пропаганды насилия, расизма и нацизма.

Мне кажется, это не новая преступная группировка, они себя таковыми не считают Артем Метелев депутат Госдумы

«Очевидно, что внутри этого сообщества одна часть не поддерживает другую. Администратор этого сообщества говорит, что большинство так называемых реданов, которые просто любят аниме и выглядят определенным образом, не поддерживают беспорядки, которые устроил кто-то, назвав себя "ЧВК Редан"», — сказал депутат.

Диалог

По словам Метелева, встреча необходима, чтобы выяснить, что это за движение и несет ли оно опасность для общества.

«По мнению тех, кто связался со мной, никакого конфликта внутри этого сообщества, по отношению к обществу в целом и каким-то его частям нет. Они не считают себя экстремистами и чем-то вредным, а выходки, которые были на выходных инициированы несколькими представителями, — это какая-то спланированная провокация, которая не относится к самому сообществу как таковому. Нужно еще правоохранительным органам выяснить, как эта провокация была организована», — объяснил он.

Все это происходит от скуки и безделья, дети и подростки начинают себя чем-то занимать. Ты должен быть всегда занят каким-то трудом, желательно позитивным. Это, безусловно, и задача государства, и каждого родителя в отдельности Артем Метелев депутат Госдумы

Мнение властей

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает борьбу полиции с противоправными действиями членов движения. «Важно пресекать противоправные действия (...) Это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — сказал он.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов сообщил о планах разобраться в ситуации с неформальным сообществом. Правозащитник заявил, что хочет встретиться с его представителями. По его словам, сейчас есть повод для беспокойства как у родителей, так и у российского общества, поскольку вокруг истории с «ЧВК Редан» очень много манипуляций.

Что известно о «ЧВК Редан»

О субкультуре «ЧВК Редан» стало известно после массовых драк ее участников в российских торговых центрах с «офниками». К последним относят выходцев из околофутбольной среды. После инцидентов прошли задержания, полиция устраивала облавы на состоящих в движении подростков.

Представители «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и изображения паука и цифры 4 на одежде. Вероятно, название этого объединения взято из манги и аниме Hunter x Hunter, в которых по сюжету присутствует преступная группировка «Геней Редан».