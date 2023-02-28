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12:23, 28 февраля 2023Россия

В СПЧ захотели встретиться с подростками из движения «Редан»

Кабанов заявил, что в СПЧ захотели встретиться с подростками из «Редана» и их родителями

Кадр: «Жан Клод Как Танк» / YouTube

Совет по правам человека при президенте России намерен разобраться в ситуации вокруг неформального движения «Редан» и захотел организовать встречу с самими подростками и с их родителями. Об заявил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.

Правозащитник отметил, что СПЧ готов направить запрос в МВД. «Я не знаю, что реально спровоцировало данную историю. Мы хотим пообщаться с ребятами и понять, что происходит, потому что сейчас совершенно разные точки зрения и разные оценки», — сказал Кабанов.

По мнению члена СПЧ, сейчас есть повод для беспокойства как у родителей, так и у российского общества, поскольку с историей с неформальным движением проводятся различные манипуляции.

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Ранее Роскомнадзор отреагировал на ситуацию с подростковой субкультурой «ЧВК Редан» после массовых стычек с участием ее членов в российских городах.

О субкультуре «ЧВК Редан» стало известно после массовых драк с ее участниками в российских торговых центрах. После инцидентов прошли задержания, также сообщалось об устроенных полицией облавах на подростков из «ЧВК Редан».

Представители «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Считается, что название этого объединения взято из манги и аниме Hunter x Hunter, в которых по сюжету присутствует преступная группировка «Геней Редан».

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Анна Щербакова
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