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11:33, 28 февраля 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор проверит связанные с «ЧВК Редан» материалы

Роскомнадзор проверяет материалы о субкультуре «ЧВК Редан», они направлены в Росмолодежь

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роскомнадзор отреагировал на ситуацию с подростковой субкультурой «ЧВК Редан» после массовых стычек с участием ее членов в российских городах, заявив, что проверяет связанные с ней материалы. Об этом пишет ТАСС.

«В ведомстве в настоящее время рассматривается ряд материалов, связанных с "ЧВК Редан"», — сказали в пресс-службе Роскомнадзора, отметив, что материалы направлены на экспертизу в Росмолодежь.

В ведомстве уточнили, что именно Росмолодежь признает запрещенным контент о вовлечении несовершеннолетних в противозаконную деятельность. Роскомнадзор же на основании таких решений блокирует информацию.

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Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что ситуацию с «ЧВК Редан» детально изучат в ближайшее время. По его словам, необходимо разобраться, не стоят ли за происходящим представители недружественных стран.

О субкультуре «ЧВК Редан» стало известно после массовых драк с ее участниками в российских торговых центрах. После инцидентов прошли задержания, также сообщалось об устроенных полицией облавах на подростков из «ЧВК Редан».

Представители «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Считается, что название этого объединения взято из манги и аниме Hunter x Hunter, в которых, по сюжету, присутствует преступная группировка «Геней Редан». Подросток, относящий себя к этой субкультуре, рассказал «Ленте.ру», что суть движения заключается в отстаивании права на неформальную внешность. Он также заявил, что члены субкультуры делятся на адекватных и радикальных.

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Маргарита Щигарева
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