В Госдуме прокомментировали ситуацию с «ЧВК Редан»

Депутат Пискарев пообещал изучить ситуацию с задержанием подростков с «ЧВК Редан»

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев прокомментировал ситуацию с «ЧВК Редан» в своем Telegram-канале.

Как отметил Пискарев, ситуацию с задержанием подростков детально изучат в ближайшее время. Он также пообещал направить соответствующие запросы в правоохранительные органы. «Одно дело — если речь идет об увлечении молодежи каким-то мультфильмом, другое — если это замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки», — отметил депутат.

Пискарев напомнил про так называемые группы смерти, когда детей «под видом игры вовлекали в смертельно опасный эксперимент». По его словам, необходимо разобраться, не стоят ли за этим представители недружественных стран, «единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через молодежь».