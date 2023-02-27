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16:30, 27 февраля 2023Россия

В Госдуме задались вопросом о связи «ЧВК Редан» с «группами смерти»

Депутат Госдумы Лантратова задалась вопросом о связи «ЧВК Редан» с «группами смерти»

Фото: Telegram-канал «ЧВК РЕДАН»

Неформальное объединение подростков «ЧВК Редан» может быть связано с «группами смерти». Вопросом об этой связи задалась депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Ее слова приводит портал News.ru.

По словам Лантратовой, правоохранителям следовало бы выяснить, почему некоторые сообщества и каналы последователей «Редан» совпадают с названиями групп смерти. Кроме того, она отметила некие странности с датами создания групп «Редана».

«Есть вопросы к датам создания этих групп в соцсетях, резко возросшей активности в определенные периоды, частой и подозрительной смены названия. (...) Почему один из пабликов носит название, схожее с названием группы смерти, более серьезный вопрос», — отметила депутат.

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Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Молодые люди из «Редана» участвовали в массовых драках в российских торговых центрах, после чего полиция стала совершать рейды по местам скопления молодежи.

В 2016 году в СМИ появилась информация о десятках детей, которые якобы совершили суицид после вступления в «группы смерти» во «ВКонтакте». «Лента.ру» публиковала собственное расследование об истории с популяризацией таких сообществ среди школьников в России.

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Марк Леонов
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