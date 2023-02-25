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18:27, 25 февраля 2023Россия

Появилось видео задержания подростков из «ЧВК Редан» в Москве

Появилось видео задержания полицейскими подростков из «ЧВК Редан» в Москве

Появилось видео задержания полицейскими подростков из «ЧВК Редан» возле торгового центра «Авиапарк» в Москве. Снятый очевидцем ролик опубликован в Telegram-канале SHOT.

На кадрах заметно, как выбегающих из здания торгового центра подростков ловят сотрудники правоохранительных органов. Как видно из комментария оператора, данная ситуация вызывает у него чувство страха и сильные эмоции, выраженные в обилии ненормативной лексики в коротком ролике.

Ранее 25 февраля сообщалось, что по делу о массовой драке в ТЦ «Авиапарк» задержали девятерых подростков-неформалов из «ЧВК Редан». Уточняется, что полиция продолжает поиски остальных конфликтующих, в особенности правоохранителей заинтересовал главарь группировки Али. В отношении каждого задержанного составили протоколы за хулиганство.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что в российской столице с 24 февраля проходят облавы на подростков после массовых драк, случившихся в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл».

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Cимволом этой группировки является паук с цифрой четыре. Уточняется, что молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

Игорь Дмитров
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