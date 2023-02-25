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15:26, 25 февраля 2023Силовые структуры

В Москве задержали девятерых подростков из «ЧВК Редан»

По делу о массовой драке в ТЦ «Авиапарк» задержали девятерых подростков из «ЧВК Редан»

Кадр: Telegram-канал Mash

По делу о массовой драке в ТЦ «Авиапарк» задержали девятерых подростков-неформалов из так называемого «ЧВК Редан». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что полиция продолжает поиски остальных конфликтующих, в особенности правоохранителей заинтересовал главарь группировки Али. В отношении каждого задержанного составили протоколы за хулиганство.

«Возле всех торговых центров Москвы дежурят патрули. Сотрудники задерживают каждого школьника, который хоть как-то похож на члена банды», — говорится в материале.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что в российской столице с 24 февраля проходят облавы на подростков после массовых драк, случившихся в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл».

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Cимволом этой группировки является паук с цифрой четыре. Уточняется, что молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

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Варвара Кошечкина
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