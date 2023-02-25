В Москве начались облавы на подростков из «ЧВК Редан» после массовых драк в ТЦ

В Москве начали облавы на подростков после массовых драк в ТЦ «Авиапарк» и «Маркос-Молл»

В Москве с 24 февраля проходят облавы на подростков после массовых драк, случившихся в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, одна из драк произошла на фудкорте «Авиапарка» 19 февраля, участниками были якобы представители «молодежной субкультуры» под названием «ЧВК Редан». Издание Baza сообщает, что молодые люди сидели за столом, к ним подошли другие подростки и потребовали отдать им стулья, из-за чего началась потасовка. После этого подростки «забили стрелку» на следующий день, 20 февраля. Они так же встретились в «Авиапарке», чтобы выяснить отношения.

После начала облав в «Авиапарке» подростки решили встретиться в торговом центре «Маркос-Молл» — рядом с этим ТЦ задержали около 20 человек, большинству из них около 15 лет.

«ЧВК Редан» — сообщество, использующее в своей атрибутике образ паука из популярного аниме

Судя по видео драк и фотографиям подростков из «ЧВК Редан», опубликованным рядом Telegram-каналов, они отращивают волосы и красят их в черный цвет, носят клетчатые штаны, черно-белые шарфы с иероглифами, а также черные футболки, на которых изображен паук с цифрой «4».

Символ паука, как и название «Редан», взяты из манги Hunter X Hunter. В центре ее сюжета — группировка, зарабатывающая деньги преступными способами.

Цифра 4, вероятно, означает порядковый номер одного из героев аниме. В Японии «4» считается несчастливым числом.

Фото: Telegram-канал Baza

В соцсетях «ЧВК Редан» также сравнивают с субкультурой гулей — людей, которые смотрят аниме и играют в онлайн-игры. При этом источников у названия субкультуры два — аниме «Токийский гуль» и игра Dota 2 («Дота 2»). Как пишет издание об интернет-культуре Medialeaks, больше известны вторые.

Журналист Леонид Сквирский в своем Telegram-канале написал, что название «ЧВК Редан», вероятно, появилось из трека дота-рэпера Shadowraze, в котором есть цитата: «Мы пауки, мы поколение, со мной Редан». Дота-рэп — это отдельное популярное у российских подростков направление в жанре, авторы которого делают отсылки не только к игре Dota 2, но и к различным аниме, в том числе Hunter X Hunter, «Токийский гуль» и «Наруто».

«ЧВК Редан» связали с нападениями на скинхедов и мигрантов, но сами анимешники это отрицают

После появления видео с драками ряд Telegram-каналов сообщали, что подростки из «ЧВК Редан» являются объединением неформалов, которые хотят «дать отпор футбольным фанатам, лицам неславянской внешности и националистам».

Издание «Комсомольская правда» утверждает, что взяло интервью у одного из членов «ЧВК Редан», представившегося как Дожа. Он якобы рассказал журналистам, что это — это неформальное объединение парней и девушек 14-16 лет, которые любят аниме и образы банды «Редан».

«Может быть, в чем-то подражаем им во внешнем виде. А еще нас всех достало, что на улицах, в ТЦ, когда мы ходим гулять, к нам цепляется гопота. Какой год на дворе?! А кто-то с кулаками готов наброситься на тебя за внешний вид» Дожа

По словам собеседника газеты, «ЧВК Редан» не считает себя субкультурой и просто хочет, чтобы к ним не приставали. Собеседник издания объяснил, что конфликт в «Авиапарке» начался после того, как к одному из подростков пристали с претензиями к его внешнему виду и с угрозами «подпалить и обрезать челку».

Дожа добавил, что название «ЧВК Редан» не имеет ничего общего с ЧВК (частной военной компанией) «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, и это просто шутка.

В одном из каналов «ЧВК Редан», который активнее всего распространяют другие пользователи, 22 февраля был опубликован пост, в котором сказано, что у членов сообщества не было цели задеть чьи-то чувства.

«ЧВК редан не распространяет какие либо призывы к действию или угнетению. Еще раз просим прощения от всего админского состава. Люди, которые сейчас оскорбляют чью-либо религию, национальность, никак не относятся к нашему сообществу», — говорится в публикации (оригинальная орфография сохранена).

В драке с анимешниками участвовали члены сообщества «цб не мит» — противников алковечеринок в центре Москвы

Как пишет MSK1, драка в «Авиапарке» произошла между членами «ЧВК Редан» и сообщества «цб не мит» — группы молодых людей, которые проводят нечто вроде воспитательных бесед с подростками, призывая их не собираться в центральных районах Москвы для употребления алкоголя и запрещенных веществ. «ЦБ» в названии означает название района Цветной бульвар, а «мит» происходит от английского to meet — встречаться.

Члены обеих групп утверждают, что версия о межнациональной подоплеке стала распространяться после публикации видео драк в интернете, но между движениями нет конфликтов на этнической почве.

Тем не менее, по данным канала SHOT, на подростков из «ЧВК Редан» написали восемь заявлений в полицию из-за агрессивного контента и сообщений с угрозами устроить взрывы в общественных местах. Лига безопасного интернета направила в суд запрос о запрете движения «Редан», называя его неонацистским.

Конфликты происходили не только в ТЦ

Как утверждает «Комсомольская правда», 23 февраля на станции метро Лубянка избили подростка, который также состоял в «ЧВК Редан». По данным издания, на него напал так называемый офник — околофутбольный хулиган. Предположительно, эта драка также попала на видео.

Как сообщил Следственный комитет, драка произошла между подростками, одному из них «беспричинно из хулиганских побуждений» распылили в лицо баллончик, после чего нанесли несколько ударов по разным частям тела.

СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны два подростка 2005 и 2007 года рождения, они признали вину, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.

В интервью «Комсомольской правде» представитель «ЧВК Редан» Дожа сказал, что конфликт произошел из-за внешнего вида подростка.

После драки в «Авиапарке» возбудили уголовное дело

По данным источника «Ленты.ру», дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Полиция устанавливает участников конфликта. При этом расследование идет по части 2 этой статьи, так как преступление совершенно группой лиц. Максимальный срок по ней составляет до семи лет лишения свободы, привлечь могут подростков, достигших возраста 14 лет.

Как уточнил собеседник издания, полиция рассматривает версию о возникновении конфликта из личной неприязни. Дело находится на контроле столичного управления МВД. В «Авиапарке» усилена охрана общественного порядка.

При этом о проверке на экстремизм собеседникам «Ленты.ру» неизвестно, однако они не исключают, что позже она может быть проведена.