В СК отреагировали на массовые задержания в российском торговом центре

СК заявил о нескольких пострадавших от рук хулиганов в петербургском ТЦ «Галерея»

Несколько человек пострадали от рук хулиганов в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

«Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица, действуя группой лиц, грубо нарушая общественный порядок, совершили хулиганские действия в ТРЦ "Галерея", в результате которых пострадали несколько человек», — говорится в сообщении ведомства. Делом займется городской главк СК РФ, уточнили в пресс-службе.

Ранее местное издания «Фонтанка» сообщило, что в Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН задержали 131 подростка из-за массовой драки, произошедшей в торговом центре «Галерея». Издание, ссылаясь на источники в полиции, указало, что инцидент связан с подростковой субкультурой «ЧВК Редан».

Как сообщается, на подростка в одежде с принтом паука, являющегося символом «ЧВК Редан», набросились другие несовершеннолетние. В результате потасовки один подросток пострадал. Вскоре на место прибыл ОМОН и задержал 131 гражданина. ТЦ «Галерея» закрыли на вход, а выпускали посетителей лишь после проверки.