Еще в одном российском городе устроили облаву на подростков из «ЧВК Редан»

Ngs.Ru: полицейские в Новосибирске устроили облаву в ТЦ на подростков из «ЧВК Редан»

Полицейские в Новосибирске устроили облаву на подростков — представителей молодежной субкультуры, получившей название «ЧВК Редан». Об этом рассказал региональному порталу Ngs.Ru один из очевидцев. Облава случилась в торговом центре «Галерея».

Россиянин отметил, что в ТЦ видел только одного человека с фирменным знаком группировки — пауком. «Другие подростки выделялись характерной внешностью, полностью черной одеждой, различными черными масками, и также у большинства были черные волосы или шапки, так, что лицо практически было закрыто», — перечислил он.

Посетитель новосибирского ТЦ предположил, что несовершеннолетние даже не успели собраться, поскольку оперативники приехали очень быстро.

Молодой человек пояснил, что некоторые неформалы успели выбежать, попутно оскорбляя сотрудников полиции. Очевидец также сообщил, что нескольких человек отвели в автозак, а позже увезли. В ГУ МВД по Новосибирской области произошедшее пока никак не комментировали.

В Москве с 24 февраля проходят облавы на подростков после массовых драк, случившихся в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл».

Судя по видео драк и снимкам подростков из «ЧВК Редан», опубликованным рядом Telegram-каналов, они отращивают волосы и красят их в черный цвет, носят клетчатые штаны, черно-белые шарфы с иероглифами, а также черные футболки, на которых изображен паук с цифрой «4».

Символ паука, как и название «Редан», взяты из манги Hunter X Hunter. В центре ее сюжета — группировка, зарабатывающая деньги преступными способами. В соцсетях «ЧВК Редан» также сравнивают с субкультурой гулей — людей, которые смотрят аниме и играют в онлайн-игры. При этом источников у названия субкультуры два — аниме «Токийский гуль» и игра Dota 2 («Дота 2»).