Подросток из «ЧВК Редан» рассказал о субкультуре и потасовках в российских ТЦ

Подросток из «ЧВК Редан» заявил о существовании адекватных и радикальных «реданов»

Суть «ЧВК Редан» заключается в том, что подростки неформальной внешности борются с людьми, которые считают это неправильным и женоподобным. Об этом «Ленте.ру» рассказал подросток, который относит себя к этой субкультуре. Он также объяснил, из-за чего в торговых центрах (ТЦ) российских регионов проходят массовые потасовки с участием «реданов».

В Москве с 24 февраля проходят облавы на подростков после массовых драк, случившихся в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл». Участниками происшествий были представители «ЧВК Редан», последователи которой носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. На такой внешний вид подростков якобы вдохновил образ участников преступной группировки «Геней Редан» из манги и аниме Hunter x Hunter.

Кто такой «редан»

Роман (имя изменено — прим. «Ленты.ру») подтвердил, что опознавательным знаком «реданов» являются изображения пауков на одежде, однако сказал, что не знает, вдохновлялись ли основатели субкультуры образами из аниме. Но стать частью «ЧВК Редан» могут не только любители японской анимации, уточнил он.

«Реданами» могут быть все люди неформальной внешности, то есть с крашеными волосами, черной одеждой и так далее Роман представитель «ЧВК Редан»

«Я отношусь к этой субкультуре, но я за адекватный "редан". Адекватный "редан" — это группа подростков, отстаивающая свои права на такую внешность. Я не за драки, я только за словесные разборки», — высказался Роман. По словам собеседника «Ленты.ру», другие люди, в первую очередь, не любят «реданов» именно из-за внешности. «Есть люди, которые считают что это не норма, мы отстаиваем другую точку зрения», — пояснил он.

Но есть в субкультуре и более радикально настроенные молодые люди. Ранее в одном из профильных сообществ появился «Кодекс чести "ЧВК Редан"», в котором говорится, что неформалы выступают против футбольных фанатов, приезжих с Кавказа и мигрантов. Эту информацию собеседник «Ленты.ру» назвал «вбросом идиотов».

Есть адекватный «редан», который отстаивает право на любой внешний вид, а есть эти, которые ненавидят «спортиков» и остальных из-за потасовки в «Авиапарке» Роман представитель «ЧВК Редан»

С чего начались потасовки в ТЦ

Стычки представителей «ЧВК Редан» с другими подростками, которые сейчас проходят в ТЦ по всей России, начались с потасовки в московском «Авиапарке», сообщил собеседник «Ленты.ру».

«Началось все с посиделки "реданов" в "Авиапарке". "Спортики" подошли, начали отбирать стулья и оскорблять представителей данной субкультуры, на что неформалы ответили дракой, в которой победили», — описал Роман начало конфликта.

Позиция «спортиков»

«Спортики — это ровные парни, которые занимаются спортом, и вправляют мозги таким, как эти малолетние идиоты», — пояснил «Ленте.ру» один из противников «реданов». Парень также продемонстрировал фотографию, на которой направляет баллончик в затылок поставленному на колени представителю данной субкультуры.

«Реданов» он описал как закомплексованных мальчиков и девочек, у которых есть проблемы с общением и которых «гнобят» и обзывают в школе. «Обиженки, в общем», — подытожил «спортик».

«В интернете герои, а скажи: "Давай встретимся", — не обращают на это внимание и игнорируют. По сути, ничего не могут эти домоседы. Я лично на предъяву одного из них скинул адрес свой и сказал: "Приезжай, поговорим", — он это проигнорировал. Вывод таков: в интернете герои, ну, биомусор общества. Их даже не следует бояться, а все их угрозы, я вас умоляю, один детский бред», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее московский суд отправил двух лидеров подростковой группировки «Редан» под домашний арест за участие в массовой драке, которая произошла 23 февраля на Лубянке. Несколько несовершеннолетних у входа в метро приставали к людям неславянской внешности, в итоге началась массовая драка. Происшествие транслировалось в соцсети.

27 февраля сообщалось, что московская полиция задержала 226 молодых людей перед массовой дракой около торгового центра «Авиапарк». У 37 задержанных изъяли газовые баллончики, страйкбольные пистолеты и ножи.