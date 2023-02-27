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14:52, 27 февраля 2023Силовые структуры

Суд поместил под домашний арест московских подростков из группировки «Редан»

В Москве суд отправил под домашний арест двух лидеров подростковой группы «Редан» за драку
Начало событий в новости Более 220 молодых людей задержали перед дракой около торгового центра в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве двух лидеров подростковой группировки «Редан» суд отправил под домашний арест за участие в массовой драке, которая произошла 23 февраля на Лубянке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мера пресечения избрана одиннадцатикласснику и девятикласснику. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. На учете в полиции они не состоят.

Всего после потасовки правоохранители задержали шесть подростков, из них двух девочек и двоих юношей позже отпустили.

Несколько несовершеннолетних у входа в метро приставали к людям неславянской внешности, в итоге началась массовая драка. Происшествие транслировалось в соцсети.

Ранее 27 февраля сообщалось, что московская полиция задержала 226 молодых людей перед массовой дракой около торгового центра «Авиапарк». У 37 задержанных изъяли газовые баллончики, страйкбольные пистолеты и ножи. Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Уточняется, что молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

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Любовь Ширижик
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