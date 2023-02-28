Кремль высказался о «ЧВК Редан»

Пресс-секретарь Путина Песков назвал «ЧВК Редан» псевдосубкультурой со знаком минус

«ЧВК Редан» — псевдосубкультура со знаком минус. Так о неформальном объединении молодежи высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, Кремль поддерживает борьбу полиции с противоправными действиями членов этой субкультуры.

«Важно пресекать противоправные действия (...) Это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — заявил представитель президента.

О субкультуре «ЧВК Редан» стало известно после массовых драк с ее участниками в российских торговых центрах. После инцидентов прошли задержания, также сообщалось об устроенных полицией облавах на подростков из «ЧВК Редан».

Представители «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Считается, что название этого объединения взято из манги и аниме Hunter x Hunter, в которых по сюжету присутствует преступная группировка «Геней Редан».