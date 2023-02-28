В Госдуме обратились к участникам «ЧВК Редан»

Депутат Госдумы Метелев обратился к участникам «ЧВК Редан» с предложением встретиться

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратился к участникам движения «ЧВК Редан» с предложением встретиться. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

К посту парламентарий приложил скриншот сообщения от одного из представителей «ЧВК Редан», присланного через чат-бот. Его автор уверяет, что участники движения не поддерживают пропаганду насилия, расизма и нацизма. «Прошу вас не запрещать нас и не вносить в список запрещенных [организаций]. Не ведитесь на провокаторов, цель которых — посеять вражду. Мы за добро и справедливость», — следует из текста.

Автор сообщения также подчеркивает, что участников «ЧВК Редан» объединяет не только японская, но и советская анимация. По его словам, подростки просто хотят носить понравившуюся им одежду, смотреть аниме и мирно проводить время с единомышленниками.

В ответ Метелев предложил причисляющим себя к «ЧВК Редан» подросткам встретиться, чтобы понять, что их беспокоит и как «исправить произошедшее недоразумение». «Очевидно, что сообщество, в основе которого мирная любовь к аниме, по-разному отнеслось к происходящему», — подчеркнул депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в ближайшее время власти детально изучат ситуацию с задержанием подростков из «ЧВК Редан». «Одно дело — если речь идет об увлечении молодежи каким-то мультфильмом, другое — если это замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки», — заявил он.

О субкультуре «ЧВК Редан» стало известно после массовых драк с участием ее представителей в столичных торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл». Эти происшествия стали поводом для организации полицией облав, в ходе которых в нескольких городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, были задержаны сотни человек.

Последователи «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. На такой внешний вид подростков вдохновил образ участников преступной группировки «Геней Редан» из манги и аниме Hunter x Hunter. Как рассказал «Ленте.ру» один из «редановцев», суть субкультуры заключается в борьбе подростков неформальной внешности с людьми, которые считают это неправильным и женоподобным. При этом подросток назвал «вбросом идиотов» появившийся ранее в одном из профильных сообществ «Кодекс чести "ЧВК Редан"», в котором говорится, что объединение якобы борется против футбольных фанатов, приезжих с Кавказа и мигрантов. «Есть адекватный "редан", который отстаивает право на любой внешний вид, а есть эти, которые ненавидят "спортиков" и остальных из-за потасовки в "Авиапарке"», — объяснил он.